ДТП с харьковким мажором можно было избежать. Рассказываем как

ДТП с харьковким мажором можно было избежать. Фото: коллаж "Сегодня"
Таких ДТП, как с участием 16-летнего мажора в Харькове, в Украине много. И, к сожалению, не всегда виновники получают по заслугам. Так, в нашей стране тестируют приложение для смартфонов dashcamUa ("Полицейский в смартфоне"), с помощью которого водители смогут штрафовать друг друга. Приложение дает возможность снимать короткие ролики по 30 секунд, сохранять только нужное видео и отправлять его в полицию. В специальную форму достаточно внести номер автомобиля-нарушителя и указать тип нарушения.
Подробнее об этом читайте далее в материале "Сегодня".
Что известно о приложении "Полицейский в смартфоне"?
Суть новшества – в том, что специальное мобильное приложение превращает смартфон водителя в смарт-видеорегистратор. Используя приложение, водитель может легко сохранить маневры нарушителя, свидетелем которых он стал на дороге, и переслать это видео в полицию.
Идея состоит в том, чтобы видеозапись нарушения ПДД, сделанная на мобильное приложение другим участником движения, рассматривалась полицией как доказательство, на основании которого выносилось бы постановление о штрафе.
Это будет означать, что потенциальный убийца будет сдерживаться штрафами от других водителей за свое опасное поведение на дороге.
При этом полиция будет рассматривать эти заявления без его участия, без какого-либо физического контакта, убирающего коррупционную составляющую. Кроме того, не будет иметь значения статус, финансовые возможности или связи.
Отметим, что отправить видеозапись правонарушения можно анонимно, также все файлы будут автоматически вноситься в блокчейн. Это означает, что уведомление о правонарушении нельзя будет удалить или изменить.
Фиксировать нарушения ПДД смогут не все мобильные устройства, а только те, которые позволяют идентифицировать пользователя через "Дію" и фиксировать дату, время и GPS-координаты.
Если кто-то захочет получить вознаграждение за фальсифицированную фотографию или видеофиксацию, его ждет уголовная ответственность.
В Украине часто виновники резонансных ДТП остаются безнаказанными
Недавно очередное резонансное ДТП всколыхнуло Украину. В Харькове 16-летний водитель Infiniti летел на красный с бешеной скоростью, врезался в другой автомобиль Chevrolet на перекрестке и разнес его вдребезги. Водитель Chevrolet погиб, а пассажиры самого Infiniti получили травмы разной степени тяжести.
Виновник ДТП до этого рассказывал знакомым, что часто ездит на красный и разбил уже не один свой автомобиль. Он игнорировал ПДД и был уверен, что ему все равно ничего не будет. На сегодняшний день 16-летний подросток не чувствует свою безнаказанность, а окружающие побаиваются, как бы он не избежал наказания.
За снятое на видео нарушение ПДД будут платить: сколько можно получить с чужого штрафа
За снятое на видео нарушение ПДД украинцев будут награждать 10% от штрафа, который заплатит недобросовестный водитель.
Такие поощрения предусмотрены законопроектом №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде.
Такие правила предлагают распространить не на все виды нарушения ПДД, а только в случаях фиксации:
- проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;
- пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;
- парковки на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;
- оставления места совершения ДТП.
Если законопроект поддержат народные депутаты, видео с нарушениями нужно будет посылать в полицию, а фиксировать их гражданам предложат с помощью приложения dashcamUa.
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