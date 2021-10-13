Полиция показала, от кого получает деньги в конверте (фото)

Полиция получила штраф за нарушение ПДД в конверте. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Департамент патрульной полиции прислали деньги в конверте. Таким образом иностранец якобы хотел заплатить штраф за превышение скорости.
Об этом сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.
На опубликованном фото видно, что иностранец прислал 400 гривен.
"Интересный способ заплатить штраф по автофиксации... Но неправильный. Ежедневно в Департамент патрульной полиции поступают сотни обращений граждан, однако иногда случаются вот такие курьезные случаи", – констатировал Билошицкий.
Письмо с деньгами от иностранца. Фото: Алексей Билошицкий
Штраф или взятка?
Гражданину соседней страны поступил штраф за превышение скорости, и вместо простой процедуры нарушитель решил физически передать деньги по почте.
"Возможно, он это сделал по незнанию, а возможно, по каким-то другим причинам, однако среди существующих вариантов уплаты штрафов такого метода не предусмотрено", – пояснили в полиции.
Отметим, ранее в Украине были случаи, когда участники судебных заседаний прикрепляли к судебным искам деньги. Судьи это расценивали как давление на правосудие.
Как можно оплатить штраф за нарушение ПДД?
Для этого можно воспользоваться как минимум одним из этих удобных и законных вариантов:
- перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления, и использовать официальный онлайн-сервис МВД;
- использовать платежные инструменты в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя";
- в приложении "Дія" в разделе "Услуги"/"Штрафы за нарушения ПДД";
- в мобильном приложении "Штрафы ПДД";
- воспользоваться чат-ботом в Телеграмме "Штрафы ПДД" (там можно еще и пуш-сообщения настроить);
- внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, функционирующих в соответствии с законодательством Украины;
- оплатить лично в банке.
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