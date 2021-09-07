Полиция раскрывает обстоятельства смерти мэра Кривого Рога – онлайн-трансляция

Камеры наблюдения сняли гибель мэра Кривого Рога. Коллаж "Сегодня"

Полиция сообщает обстоятельства смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова, аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

В брифинге принимают участие заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк и заместитель начальника Главного управления – начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук.

Смотрим онлайн-трансляцию из пресс-центра Нацполиции:

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Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова.

В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник. Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности.