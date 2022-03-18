Полковник Гром: "Война была неизбежна. Мы просто могли готовиться гораздо лучше"

Пробка перед Дарницким мостом, растянулась на несколько километров – киевляне бегут из столицы. По радио, в который раз, сводка с фронта. Воздух разрывает звук сирены…

Я приняла решение закрыть квартиру в Броварах и ехать в сторону западной Украины, когда враг оказался в тридцати километрах от моего дома. Очевидно, что сидя под обстрелами никому не поможешь и пользы не принесешь. В пробке время течет медленно.

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Звоню другу юности, теперь ксендзу Римо-Каталической церкви и главному редактору радио "Мария" Алексею Самсонову.

- Ты не собираешься уезжать?

- Нет. У нас в подвале более тридцати женщин с детьми ночуют. Надо им помогать. А главное – вести программы, поддерживать людей по всей стране и вместе с ними молиться за нашу Украину.

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Алексей Самсонов, ксендз и главный редактор радио



Мы видим, как рождается ТРО

Мосты в военное время – стратегические объекты. Когда приходит моя очередь, я вдавливаю педаль в пол и проскакиваю по Дарницкому на "всех парах". Но прежде чем покинуть столицу, направляюсь на Татарку. Там меня ждет один из командиров киевских блокпостов ТРО, экс-спецназовец и полковник ВСУ в отставке с позывным "Гром". В последний раз мы встречались с ним год назад. Тогда все обсуждали только что поступивший в ВР закон о теробороне, и я побывала на тренировках ТРО Соломенского района столицы.

- Когда закон приняли, вы сказали, что в нем много дыр, – напоминаю я Грому.

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- Слава богу, что его вообще успели принять до начала большой войны – отвечает, он. – Теперь у нас есть статус – мы отдельный род войск и подчиняемся Генштабу ЗСУ. Если бы закона не было, сейчас было бы гораздо хуже.



Гром, командир одного из киевских блокпостов ТРО

Всего за неделю войны Гром обустроил свой блокпост по всем правилам. Защитил подъезды к посту противотанковыми ежами. Не забыл о шинах и мешках с песком. Построил надежное укрытие, которое поможет бойцам остаться в живых во время возможных перестрелок с врагом. Но сейчас тихо и тэрэошники пьют чай рядом с импровизированным буфетом из горки деревянных ящиков. К счастью, проблем с экипировкой, питанием и медикаментами у ребят не возникает. Местные жители несут все, что могут. Да и знакомые со всей Украины обрывают Грому телефон: "Что, вам нужно? Броники? Завтра привезем!".

- Я вам скажу, что ТРО сейчас только рождается. Вот закончится война, и мы поймем, какой нам на самом деле нужен закон, – продолжает Гром. – Конечно из-за войны мы были вынуждены формировать новые батальоны, не укомплектовав старые. В старых был костяк и на них наращивались новые силы, а в новых все было проблематичнее. Но мы справились.

И сейчас все начинает приходить к нормальному состоянию. Люди у нас есть. Причем с невероятно высокой мотивацией. А мы подбираем командиров, которые могут обучить их воевать.



Военком обо мне забыл, а увидев мое дело – позеленел



В далеких девяностых Гром учился в военном училище, служил в отдельной бригаде спецназа и аэромобильных войсках. Потом закончил две военные академии. Одну в Харькове, вторую в Хорватии. А в 2010 году принял решение уйти из армии, поскольку она буквально "трещала по швам".

В марте 2014, когда началась война на Донбассе, к полковнику обратились из Минобороны с просьбой помочь готовить бойцов в Десне. Он собрал команду ветеранов спецназа и приступил к делу.

"В Минобороне нам сказали, что на подготовку бойцов у нас есть неделя. Поэтому мы давали парням минимум информации и максимум практических занятий. Цель у нас была одна – наши парни должны были выжить в первом бою. Так и вышло. В 2014 среди наших ребят потерь практически не было. А работали мы со второй по шестую волну мобилизации", – рассказывает Гром.

Затем ветеранов отправили готовить и разворачивать военно-морские силы: морскую пехоту, береговую оборону, подразделения специального назначения.

А чуть позже они перебрались на Мариупольское направление.

- Мы тренировали мальчишек, которые должны были стать разведчиками, – вспоминает Гром. – Результаты у нас были такими, что противник решил будто имеет дело со спецназом, а не войсковой разведкой. Наши парни буквально наводили на врага ужас.

Казалось бы, после таких результатов Гром и его товарищи должны были вернуться в армию. Но когда активная фаза боевых действий закончилась, они снова оказались не у дел.

- В Минобороны обсуждалась идея создать тренировочный центр по методикам, которые мы разработали в 2014-2015, – говорит полковник. - Но дело ничем не закончилось. Уже в 2017 году я снова вернулся в бизнес и попутно тренировал бойцов ТРО Соломенского района. Организовал для командного состава вечерние школы, вывозил ребят на стрельбы по выходным. Сейчас мои ребята командуют блокпостами, а у меня душа радуется.

- А здесь вы новый батальон создали?

- Ну да. Как говорится, на голом месте. Военкоматы же не хотят нормально работать. Даже обо мне забыли! Я когда пришел, военком увидел мое дело и… позеленел. На фронт я уже добраться не мог. Вот и пошел в ТРО. Люди сюда приходят, пишут заявления, кто-то должен с ними работать.

Всего за несколько дней Гром организовал в своем микрорайоне систему обороны и взаимодействие с Нацгвардией, полицией и другими подразделениями ТРО.

"Я знаю, кто у меня слева – справа – сзади – впереди, – говорит он. – Мы обсудили все варианты, что здесь может произойти при плохом развитии событий и надежно закрылись".



Жители Татарки помогают ловить подрывников

У Грома налажено взаимодействие с местной самообороной. О том, как она начала действовать на Соломенке, мы поинтересовались у одного из ее лидеров.

- 24 февраля, когда началась война, я как обычно поехал на работу, – рассказывает один из лидеров Самообороны, 35-летний инженер Евгений Ч. – Погулял по пустым коридорам офиса Энергоатома и понял, что туда можно больше не приходить. Подумал и пошел в военкомат. Но там мне сказали, что у них и без меня людей хватает. Что оставалось делать? Отправился в Самооборону. В нашем отряде уже несколько десятков человек. Что мы делаем? Во-первых, являемся связующим звеном между населением и ТРО. Ведь бойцы – наши защитники. Во-вторых, кто-то же должен помогать хозяевам магазинов и аптек доставлять товар, ликвидировать мелкие домовые проблемы, следить за порядком в бомбоубежищах… Вопросов хватает. Все схемы, которые работали в мирное время, теперь уже не актуальны. Вот, например, люди сумками тащат еду на блокпост. Но мы их останавливаем – у бойцов все есть. Поберегите продукты питания для себя. Может так случиться, что какое-то время купить их будет сложно…

Родители Жени – родом из Константиновки на Донбассе. Подростком он проводил у бабушек с дедушками все лето.

"Мне жаль людей, которых зазомбировала российская пропаганда – говорит, он. – Я хочу, чтобы вы написали, в Украине нет фашистов и никогда не было. Все это ужасная путинская ложь. Но жители Донбасса, Крыма и России в нее поверили".

Женя не хочет рассказывать о том, что активное сотрудничество отряда Самообороны с подразделением ТРО помогло Грому и его парням арестовать подрывников и несколько ДРГ.

- За 7 дней войны благодаря содействию местных жителей мы арестовали и передали военной контрразведке 6 диверсантов, – рассказывает Гром. - Один из них имел при себе удостоверение подрывника ДНР и соответствующую программку в телефоне. Другой был корректировщиком огня, со всеми картами… Люди просто смотрят в окно, видят незнакомцев, звонят ребятам из Самообороны, а они сообщают нам. Некоторые из диверсантов косили под бомжей. Но мы попросили их снять шапку и увидели – голова вымыта день назад, руки чистые, чуть ни с маникюром…



Инженер Евгений – один из лидеров Самообороны Киева

- Как они попали в столицу?

- Я думаю, это "консервы". Они тут несколько месяцев сидели. А сейчас их активировали. Среди них много молодежи. Вряд ли они руководствуются какой-то идеей. Скорее всего русские им просто очень хорошо платят.

Ненависть – бесполезное чувство

Вечером Гром приглашает меня выпить чаю в помещении, где отдыхают бойцы ТРО. Здесь кровати, столовая и даже душевая. Присев на сколоченный из досок диванчик, я задаю ему наболевшие вопросы.



Место отдыха бойцов ТРО

- Сегодня медиа переполнены ненавистью к противнику. Как вы думаете, в военное время это нормально?

- Ненависть бесполезное чувство. Она должна перейти в спокойное понимание, того, что мы – украинцы – имеем полное право жить на нашей земле так, как мы хотим и обязаны консолидироваться, чтобы выжить и победить.

- Среди атошников бытует мнение, что сегодня вся Украина платит за равнодушие к войне на Донбассе в 2014-2015 году. Помните, тогда так и не ввели военное положение. А очень многие украинцы жили так, словно ничего и не происходит…

- Это был их выбор. И да, теперь вся Украина платит за это по счетам. Но аналогичные ситуации были всегда и во всем мире. Пока беда не коснется человека лично, он может оставаться безразличным к происходящему. Это сущность людей. Они смотрят, как встают и уходят на войну их друзья, но сами сидят дома. Рано или поздно их карма все равно догоняет. У меня сосед отсидел все мобилизации, а теперь в первых рядах с автоматом. Говорит, что испугался, когда в 2014 году привезли с фронта нашего друга, у которого осталось трое детей… А сейчас отправил жену с детьми в безопасное место и взял автомат.

- Как думаете, можно ли было не допустить большую войну?

- Нет, она была неизбежна. Но мы могли подготовиться к нападению. Вот посмотрите на опыт Израиля. После каждой из шести войн они проводили анализ, делали "работу над ошибками". Почему руководство Украины так не поступило? Если даже рядовые атошники уже не повторяют тех глупостей, которые допускали в 2014-2015 году? Мне, как человеку военному, невыносимо больно видеть такие дыры в нашей обороне. Это что – сейчас началось? Мы раньше об этом не докладывали? Почему никто не обращал внимание? Мы тогда еще говорили: война будет, даже не мечтайте! Но они, там наверху, до последнего верили, что ее не будет. Так значит, вы плохо знаете своего врага. Меня учили иначе противника оценивать. Мы прощелкали время, дали возможность ему захватить стратегические объекты, а теперь все разводят руками… Да нет, ребята, так не должно было быть…

- И в то же время мы видим небывалую консолидацию нации. И мне кажется, что именно в эти страшные дни рождается новая Украина. После такой кровавой бани, таких страшных испытаний люди уже не будут безразличны к тому, что происходит в верхах. Не допустят коррупции и бездеятельности власти…

- Вот в этом я с вами согласен. Мы сейчас снова предлагаем руководству концепцию борьбы с противником. Но нас опять никто не слушает. Поэтому люди сами берут инициативу в руки. И в принципе делают то, что надо. Так что мы обязательно победим. И надеюсь, еще вдоволь поживем в новой Украине.

Брать деньги сейчас недостойно

Отправляться в дорогу во время комендантского часа – затея плохая. Поэтому Гром отправляет меня ночевать к местным жителям из Самообороны. Они согласились приютить меня вместе с котом и собакой. На следующий день моя дорога до Обухова занимает не менее четырех часов. Еще 15 часов уходит на то, чтобы добраться до Винницы. Держат очереди на блокпостах и выезжающие на встречку горе-автомобилисты. Часто они попадают в аварии и движение еще больше замедляется. Хуже всех тем, у кого недостаточно бензина в баке. Очереди на заправки не короче тянучек на блокпостах. Да и топливо есть не везде.

Винница встречает меня воем сирены. Но в отличие от Броваров, город живет нормальной жизнью. Работают магазины и аптеки, ходит общественный транспорт. Добрые люди пускают меня с животными на постой – бесплатно. Говорят, что брать деньги в такой ситуации – недостойно.

Таких случаев сейчас в Украине – множество. Как говорит полковник Гром, "такой народ просто не может не победить". Я совершенно не религиозный человек. Но, вечером, заварив чай, включаю радио "Мария", чтобы помолиться за нашу Украину. Господи, дай нам сил выдержать все это…