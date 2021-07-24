Половина населения мира пострадает. ООН приняла свою первую резолюцию о зрении

В пятницу, 23 июля, в ООН отметили, что к 2050 году половина населения мира будет жить с нарушениями зрения.

Генасамблея ООН одобрила свою первую в истории резолюцию о зрении, передает Associated Press.

Резолюцию "Зрение для всех", которую подготовили Бангладеш, Антигуа и Ирландия и соавторами которой стали более 100 стран, была принята консенсусом.

Члены Генассамблеи призвали 193 государства обеспечить доступ к офтальмологической помощи для всех своих граждан. Авторы подчеркнули, что доступ к офтальмологической помощи имеет важное значение для достижения целей ООН на 2030 год.

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Документ побуждает страны внедрять "общегосударственный подход к офтальмологической помощи". Также он призывает международные финансовые учреждения и доноров предоставить целевое финансирование.

Согласно резолюции, по меньшей мере 2 млрд человек живут с нарушениями зрения или слепотой, а 1,1 млрд человек имеют нарушения зрения, которые можно было бы предотвратить или которые еще можно исправить.

Ранее мы сообщали, что ООН обратилась к Китаю, который недавно отказался сотрудничать с ВОЗ, и другим странам, чтобы те помогли изучить вопрос происхождения коронавируса.