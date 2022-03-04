Польша помогает украинской делегации попасть на переговоры в Беларусь

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Польша помогает украинской делегации попасть на переговоры со стороной России в Беларуси.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает Радио ZET.

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Помощь Украине

"Организационно мы обеспечиваем возможность выезда украинской делегации к местам, где проходят эти переговоры (с Россией – ред.)", – рассказал Дворчик.

По его словам, украинская делегация прибывает в Польшу, а далее им помогают добраться туда, где проходят переговоры.

Кроме этого, Дворчик сообщил, что так было на первых украинско-российских переговорах, на вторых и будет на следующих.

Фото – RadioZET.

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Напомним, глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в переговорном процессе с Россией страна-оккупант спешит продавить свои условия, поскольку там прекрасно понимают, что война в Украине вредит имиджу их страны.

При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские власти начинают давать заднюю в своих требованиях, которые выдвигали Украине в начале боевых действий и на первой встрече украинской и российской делегации.

Ситуация с переговорами