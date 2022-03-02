Помогаем отбивать атаки России: как правильно сообщить о вражеской технике

В Украине оперативно предупреждают о передвижении вражеской техники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают сообщать о передвижении российских военных и этим помогают украинской армии отражать атаку врага.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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Информацию о передвижении вражеской техники следует отправлять на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. После этого сообщение проверяют сотрудники СБУ, а затем уточненную информацию передают ВСУ.

Результатом таких сообщений являются колонны разбитой техники врага.

"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot", – отмечают в Генштабе.

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Благодаря помощи украинцев, атаки оккупантов замедляются, ведь они терпят значительные потери техники, оружия и военных.

"Но главное – все эти обезвреженные средства поражения уже не могут обстреливать мирное население и дома украинцев!" – добавляют в Генштабе.

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Результаты обстрела врага. Фото: Генштаб ВСУ

Как помочь украинской армии финансово

Для того, чтобы помочь украинским военным победить врага, можно выполнить несколько действий, не выходя из дома или укрытия.

В приложении "Дії" кликнуть на главном экране Допомогти армії.

Через платежную систему Portmone или за средства "єПідтримки".

Как помочь через банки :

спецсчет Нацбанка;

monobank: в приложении можно перевести средства, нажав Другие платежи – Благотворительность – Підтримка армии или фонда "Повернись живим";

"Приват24": со счета "Бонус+";

Альфа-Банк: в приложении Sense выбираете Переводы/Платежи – Помощь ВСУ.

Напоминаем, что в этих банках перевести помощь армии можно и за средства "поддержки".

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