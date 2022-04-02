Помогают выжить: Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали громадам гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь достигает почти 8 тонн / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова и Группа ДТЭК передали общинам Днепропетровской и Запорожской области около 8 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и лекарства.

Об этом говорится в уведомлении компании.

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Так, на нужды жителей Приазовской и Приморской ОТГ Запорожской области было передано 5,7 тонн продуктов питания и лекарств, среди которых 70 наименований медицинских препаратов, таких как: обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, успокаивающие, сердечные, противовирусные препараты, растворы для инъекций и т.д.

Жители Зеленодольской ОТГ Днепропетровской области получили 2 тонны гуманитарной помощи. Среди грузов – продукты, детское питание, средства гигиены, бытовая химия, топливо и лекарства, которых крайне не хватало людям.

Гуманитарная помощь спасает украинцев

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С начала войны украинцам уже передали:

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свыше 540 тысяч единиц медикаментов;

свыше 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 50 тысяч продуктовых наборов.

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Напомним, что после полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизни".

Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов для жителей Киева. 2 апреля 2022 гуманитарная помощь поступила в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания, а также в терцентр соцзащиты Днепровского района.