Помогут ли витамины и цинк при COVID-19? Ответ врача

Витамины не помогут при коронавирусе / Фото: Коллаж: Сегодня
Часть витаминов, которые часто рекомендуют пациентам с коронавирусом, не влияют на то, как человек будет болеть COVID-19.
Об этом написал в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.
По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход ковида, как и народная медицина или гомеопатия.
От витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто есть сильная тошнота.
"Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на течение ковида, как гомеопатия или народная медицина... поэтому, когда у вас подтвердят ковид, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!" – добавил врач.
Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"- вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".
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