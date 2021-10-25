Помогут ли витамины и цинк при COVID-19? Ответ врача

Витамины не помогут при коронавирусе / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть витаминов, которые часто рекомендуют пациентам с коронавирусом, не влияют на то, как человек будет болеть COVID-19.

Об этом написал в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Реклама

По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход ковида, как и народная медицина или гомеопатия.

От витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто есть сильная тошнота.

"Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на течение ковида, как гомеопатия или народная медицина... поэтому, когда у вас подтвердят ковид, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!" – добавил врач.

Реклама

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами: