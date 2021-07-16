Помощника нардепа задержали на взятке: кого и зачем он пытался подкупить

Помощника народного депутата поймали на взятке. За почти шесть тысяч долларов он обещал решить вопрос о выделении земельного участка участникам Операции объединенных сил. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Взяткой планировали подкупить должностных лиц из Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого горсовета. Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении.

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Как сообщали новости "Сегодня", на новый год помощникам депутатов планировали "под елку" дать 13-ю зарплату. Оказывается, за прошлый год парламент сэкономил больше 100 миллионов гривен и 27 миллионов решил отдать помощникам депутатов. Мы подсчитали, какую надбавку могли бы получить, скажем, врачи-специалисты.

А сегодня суд вынес приговор бывшему народному депутату Александру Пресману за махинацию с жильем. Он незаконно получил от государства почти миллион гривен.