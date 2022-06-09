Понадобится ли зонтик? Погода снова удивила синоптиков

Температура и вправду будет летней/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 9 июня, подготовленный Укргидрометцентром, порадует жителей большинства областей. Сегодня температура воздуха будет высокой, местами ожидаются осадки. В этот день зонтик кое-кому точно понадобится, а кому-то – головной убор и бутылка с водой, чтобы спастись от солнца.

Какая будет погода в Украине и Киеве 9 июня

Сегодня в нашей стране столбики термометров будут колебаться от 23 до 30 градусов тепла. В Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму прогнозируют осадки в виде дождя. На остальной территории погода будет ясной. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 26 до 29 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +27...+29 градусов.

В северных регионах – 26-30 градусов тепла. На юге ожидается 23-30 градусов выше нуля.

В Киеве прогнозируют ясную погоду, без осадков, 27-29 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь – +23…+25 градусов.

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Отметим, что по сравнению со вчерашним днем температура в Украине повысится.

К сожалению, некоторым людям в жару очень тяжело. Поэтому следует придерживаться определенных советов. К примеру, дома или в офисе используйте увлажнители воздуха, подойдет и обычный пульверизатор. Жару облегчат комнатные растения с большими листьями, например, фикусы. При опрыскивании водой они долго остаются влажными и остужают воздух. Наклейте на окна пленку из фольги, она лучше защищает комнату от солнечных лучей, чем шторы. Не открывайте окна в полуденное время. Если нет кондиционера, используйте вентилятор. Поставьте под поток воздуха бутылки с замороженной водой и периодически меняйте их. Замените лампы накаливания на светодиодные — они выделяют гораздо меньше тепла. Ежедневно проводите влажную уборку. Меньше готовьте на плите и в духовке.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы давали прогноз магнитных бурь на июнь.