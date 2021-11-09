Попали в газопровод, вспыхнул масштабный пожар. Боевики снова обстреляли гражданских на Донбассе (фото)

На Донбассе опять обстреляли гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики ударили по селу Нижнее-1 на Донбассе, в результате чего серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Террористическую атаку уже расследует СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Реклама

Подробности

Обстрел произошел 7 ноября. От снарядов боевиков:

повреждено здание и техника Попаснянского водоканала, также уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

обстрелом перебит газопровод высокого давления, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, и более 1100 абонентов в разных населенных пунктах остались без газоснабжения.

Реклама

Боевики обстреляли село на Донбассе. Фото: СБУ

Еще один террористический акт в тот же день

В результате атаки российско-оккупационных войск, применивших запрещенное артиллерийское вооружение крупных калибров, в районе села Новозвановка убит один и ранены два военнослужащих ВСУ .

СБУ начало расследование

По данным фактам СБУ открыла уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия). Расследование проводится под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Реклама

На месте происшествия работает следственная группа СБУ. Правоохранители документируют обстоятельства преступления оккупационных войск и степень причиненного ущерба, опрашивают потерпевших и очевидцев.

Далее показания военных преступлений будут переданы в международные суды.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали: