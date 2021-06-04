Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу Медведчука

Его адвокат Илья Новиков заявил, что пока что сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев

В пятницу, 4 июня, народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины по делу нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает УНИАН.

Адвокат нардепа Илья Новиков заявил журналистам, что сейчас сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев.

Известно, что Порошенко зашел в здание СБУ с улицы Ирининской.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.