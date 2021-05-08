Он сравнил Путина с Гитлером и Сталиным – уничтожает международное право

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко обратился к украинцам в День памяти и примирения и вспомнил не только Сталина и Гитлера, а и российского президента Владимира Путина.

Об этом он написал в Facebook.

"Гитлер и Сталин – одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи", – написал он.

По словам Порошенко, именно поэтому в Украине принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистского и коммунистического режимов.

Реклама

"Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа. Это наша общая боль, которая не утихает более восьми десятилетий", – пишет Порошенко.

Он призвал, чтобы человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой войны защитила мир от повторения катастрофы, от новой войны.

"Желаю всем украинцам мира. Путину – капут! Слава Украине!" – подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.