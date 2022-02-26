После непродолжительной тишины в центре Николаева – стрельба

В Николаеве снова шумно. Коллаж "Сегодня"

В Николаеве в ночь на 26 февраля после непродолжительной тишины началась стрельба.

Об этом сообщают пользователи социальной сети.

Реклама

Подробности

В Николаеве снова шумно, сообщается о стрельбе в центре города, пишут в сети.

В то же время, как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в Очакове десант не высадился.

"В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", – сказал Виталий Ким.

Реклама

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.