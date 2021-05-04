После ураганного ветра и заморозков: какой будет погода во вторник

Сегодня погода будет без особых капризов, но синоптики сообщают об одной опасности

17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

После ночных заморозков днем температура воздуха 4 мая прогреется в среднем до 15 градусов тепла, местами будет даже до +18. Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего сегодня будет в Сумской, Черниговской и Киевской областях – там 13-15 градусов.

Теплее всего будет на Донбассе, в южных областях и в Крыму – +18.

В остальных областях в районе 14-17 градусов тепла.

Осадков нигде не предвидится.

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В Киеве 13-15 тепла и солнечно.

Также синоптики сообщают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.