Последние две области в Украине вывели из красной зоны

"Красную" зону покидают Волынская и Запорожская области. / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Волынскую и Запорожскую области вывели из красной зоны карантина.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram .
В этих областях с 30 декабря будут введены карантинные ограничения желтого уровня.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", – сообщил чиновник.
Актуальные правила желтой зоны:
В пределах желтого уровня запрещено:
- Посещение учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- Проведение массовых мероприятий;
- Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- Работа спортзалов, бассейнов;
- Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- Межобластные и международные перевозки.
Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей один из документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививку.
Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.
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