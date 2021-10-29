Последние теплые дни? Чего ждать от погоды в конце октября (карта)

Погода в Украине на 30 октября/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 октября, в Украине будет облачно, тепло и без морозов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов. На востоке ожидается 11-14 градусов выше нуля.

В северных регионах также 11-14 градусов тепла. На юге прогнозируют 12-14.

В Киеве температура воздуха в течение дня будет 12-14 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают.

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Прогноз погоды в Украине на 30 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Погода в ноябре

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.

Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.

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Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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