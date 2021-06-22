Последствия потопа в Ялте, самоликвидация боевиков и дело против Гончаренко – главные новости СЕГОДНЯ

Во вторник украинцы обсуждали, что творит непогода в Крыму и почему Великобритания построит морские базы в Украине

22 июня Россия отказалась ехать на сессию ПАСЕ, боевики понесли большие потери без единого выстрела ВСУ, а количество пострадавших от потопа в Ялте снова возросло.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости вторника.

Потоп в Ялте

Во временно оккупированной Ялте уже 49 пострадавших от непогоды, одну местную жительницу до сих пор считают пропавшей. Несколько домов полностью ушли под воду.

Кроме того, дождевая вода смыла в море много мусора, который за годы оккупации накопили на нелегальных свалках.

Дело против Гончаренко

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Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы закрыл дело по второй жалобе относительно депутата Алексея Гончаренко, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин – убийца?" к канцлеру германии Ангеле Меркель.

Потери боевиков

Боевики продолжают нести потери на фронте / Фото: Минобороны РФ Реклама

На Донбассе 21 июня боевики понесли большие потери, причем украинские военные не имеют к этому отношения – оккупанты умудрились самоликвидироваться. Погибли шесть боевиков, еще пять человек получили ранения в результате подрыва.

РФ не приедет на сессию ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Представители России решили не ехать на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы . Им пришлось бы сидеть на "карантине" в гостинице из-за бушующего в РФ коронавируса и появляться только на заседаниях.

Морские базы Британии в Украине

Великобритания построит в Украине две морские базы , чтобы укрепить украинский флот из-за угроз в Черном и Азовском морях. Это предполагает меморандум о морском партнерстве.

Кроме строительства баз, НАТО реконструирует украинские судостроительные предприятия.