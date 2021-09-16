Послы G7 остались довольны диалогом с ОП по реформированию Высшего совета правосудия

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Послы G7 назвали диалог в Офисе президента по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) конструктивным, услышали от всех сторон единодушное стремление провести реформу ВСП. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

"Послы G7 были рады присоединиться к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебными органами о реформировании Высшего совета правосудия, организованном Офисом президента. Послы услышали от всех сторон, включая единодушное стремление Украины провести реформу ВСП", – говорится в сообщении.

Детали встречи

16 сентября прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

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​Послы подчеркнули международную поддержку реформирования ВСП в соответствии с законами, принятыми Верховной Радой в июле, включая предоставление высококвалифицированных международных экспертов для Совета по этике, которые будут работать вместе с украинскими коллегами после их назначения.

Заявление послов по итогам встречи

Участники встречи, которая состоялась 16 сентября 2021 в Офисе Президента Украины: обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил ее формирования на неопределенное время;

настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и начала их работы;

категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышения уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечения иностранных инвестиций и приближения евроатлантического будущего Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5608 из "пакета судебной реформы" относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Как сообщали новости "Сегодня", Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе – речь о законе о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.