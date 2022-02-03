40 тысяч новых заболевших и поставка "Молнупиравира": что происходит с COVID-19 в Украине

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
Только за сутки 2 февраля в Украине зафиксировали почти 40 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Все больше областей переходит в красную зону карантина. Читайте подробнее о ситуации с COVID-19 в материале "Сегодня".
Статистика по Украине
За минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 136 человек;
- летальных исходов – 210;
- выздоровело – 9 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 169 897 человек;
- выздоровело – 3 650 854 человека;
- летальных исходов – 100 809;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.
Количество заболеваний в регионах в сутки
- г. Киев – 2437;
- Винницкая область – 1407;
- Волынская область – 1352;
- Днепропетровская область – 2017;
- Донецкая область – 1754;
- Житомирская область – 2933;
- Закарпатская область – 818;
- Запорожская область – 1043;
- Ивано-Франковская область – 2423;
- Киевская область – 1439;
- Кировоградская область – 308;
- Луганская область – 840;
- Львовская область – 2369;
- Николаевская область – 823;
- Одесская область – 2982;
- Полтавская область – 1284;
- Ровенская область – 1986;
- Сумская область – 1662;
- Тернопольская область – 1644;
- Харьковская область – 1827;
- Херсонская область – 968;
- Хмельницкая область – 2283;
- Черкасская область – 931;
- Черновицкая область – 975;
- Черниговская область – 1115.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
План вакцинации
Кабмин утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 год. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет. Украины. Как говорится в плане, стратегия вакцинации против COVID-19 в 2022 году будет состоять в:
- ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;
- вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;
- охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Согласно документу, до конца 2022 года обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.
Кроме того, государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.
Отметим, что с начала вакцинальной кампании вакцинированы 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.
Когда таблетки "Молнупиравир" появятся в Украине
В Украине скоро появятся таблетки от коронавируса. Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" 5 февраля.
"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что в регионы уже была доставлена первая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19.
"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
Читайте также:
- В Украине зарегистрировали новый препарат от COVID-19 – для кого и как работает.
- "Молнупиравир" для украинцев. Спасет ли препарат от опасного штамма.