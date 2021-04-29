Потеплеет до +20, но все испортят грозы: синоптик рассказала, где будет греметь

Реально теплая весна нагрянет в последний день апреля, но украинцев ждут неприятные сюрпризы

В Украину уже пришло потепление, а завтра, 30 апреля, ожидается настоящая весна до +20. Но теплую погоду разбавят дожди с грозами.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу дневная температура воздуха достигнет в Украине 15-20 градусов (карта). Потеплеет существенно и ночью, вместо заморозков – придут "плюсы".

Дожди с грозами пройдут в западных областях, на севере, в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком с районами (карта).

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На остальной территории без осадков, лишь небольшой дождь возможен в Донецкой и Луганской областях.

В пятницу возможны сильные порывы ветра южного направления.

В Киеве тоже неприятный порывистый ветер, а дождь (может быть и гроза) ждем во второй половине дня и вечером. Воздух прогреется до +18.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дожди. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.