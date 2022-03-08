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Потери врага за сутки значительно выросли. Данные Генштаба

Светлана Москаленко
8 марта, 09:22
Количество уничтоженной техники российских оккупантов значительно выросло

Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 303 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
  • артиллерийских систем– 120 ед,
  • РСЗО – 56 ед,
  • средства ПВО – 27 ед,
  • самолетов – 48 ед,
  • вертолетов – 80 ед,
  • автомобильной техники – 474 ед,
  • корабли/катера – 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам. На территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.