Потеряли самолеты и бросили технику: в Генштабе показали убытки военных РФ

Брошенная техника российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Ночью 1 марта в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба вражеских самолета были уничтожены, говорится в сообщении.
Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя воздушные силы Украины потеряли один МиГ-29. Пилота ищут.
Также в Генштабе сообщили о брошенной колонне вражеской техники в полосе ответственности одной из украинских бригад, которая теперь послужит украинским воинам.
"Оккупанты уже не ждут, когда их поджарят, и дезертируют, оставляя в наше распоряжение вооружение и технику "самой сильной армии в мире", — заявили в Генштабе ВСУ.
Ситуация в Украине 2 марта
- Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четверо, еще девять человек были ранены.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.