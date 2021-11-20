Повестка для Цукерберга. Приедет ли он в Коростень? (видео)

За два года, пока продолжалась судебная волокита уже скандального комментария не найти. Коллаж "Сегодня"

В Коростене из-за комментариев в соцсети судятся мэр и местный активист. А повестку прислали Марку Цукербергу. Почему основателя "Фейсбука" вызвали в суд и что ему грозит, если он не явится на заседание – разбирался сайт "Сегодня".

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Эта история началась в Овруче – в полусотне километров от суда и в тысяче – от Соединенных Штатов. Глава города обиделся на комментарии в Фейсбуке. Более двух лет судебной волокиты с автором поста – не имели результатов. Поэтому вызвать в суд решили того, кто создал соцсеть – Марка Цукерберга.

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За два года, пока продолжалась судебная волокита уже скандального комментария не найти, да и главного истца в соцсети не видно. Не увидели его и на рабочем месте. Коллеги говорят: он поехал по делам или городом, или соседними деревнями. В горсовете об иске и не подозревают.

"Это мое личное дело, я судился с господином Кравчуком.У меня есть исковое заявление, идет рассмотрение дела о защите чести и достоинства, дело рассматривается", – говорит городской голова Овруча Иван Коруд.

От Коростенького суда до силиконовой долины, где у Марка Цекерберга дом, почти 10 тысяч километров, чтобы прибыть на заседание, у основателя Фейсбука есть меньше месяца. Суд назначили на 2 декабря. В Коростенском суде надежды не теряют: ожидают как не самого Цукерберга, так хоть его представителя.

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"Как любое лицо он уполномочен и может это его право, прислать представителя. Истец имеет право привлекать к ответственности автора информации, которая по его мнению является ложной, а также владельца страницы, на которой эта информация распространяется. в этом случае владельцем является Марк Цукерберг", – сказала пресс-секретарь Коростенского горрайонного суда Житомирской области Илона Захарова.

Если же Цукерберг на заседание не явится ему за это – ничего не будет. Дело просто продолжат. Уже без его участия.

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