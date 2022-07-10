"Пояснює Панюта": как западное оружие бьет по оккупантам и где будет наступать Путин (видео)

Олег Панюта разъяснит подоплеку самых горячих событий недели / Фото: "Сегодня"

Телеведущий Олег Панюта 10 июля выйдет в эфир с пятым выпуском своей еженедельной аналитической программы для подписчиков и гостей канала "Украина 24".

Все главные новости недели – и никакой лишней информации. Каждая программа – это все, что вам нужно знать за прошедшие семь дней, и информация, что ждет Украину и мир дальше. Теперь самые главные проблемы, прогнозы и выводы для всех объясняет Панюта!

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Что на самом деле происходит на фронте – вы всегда можете узнать в свежем выпуске "Пояснює Панюта".

Еще несколько тем сегодняшнего выпуска будут такими:

Следует ли связывать успехи наших защитников на фронте только с поставками западного оружия?

Как будут развиваться события на фронте в ближайшее время?

Где будет наступать враг дальше – на Донбассе или на юге страны?

Главные из тем, непосредственно влияющих на нашу жизнь, будут подробно рассмотрены и разобраны с экспертами, специалистами и аналитиками. Сегодня в гостях у Олега Панюты будут военный аналитик Петр Черник, шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун, исследователь новейшей истории России Юрий Фельштинский.

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А на вопрос, почему Америка не спешит с передачей Украине высокоточного оружия, подробно ответит американский военный, капитан военно-морских сил США в отставке Гарри Табах.

Смотрите новый выпуск "Пояснює Панюта" сегодня, 10 июля, в 20.30 на сайте "Сегодня" и YouTube-канале "Украина 24".