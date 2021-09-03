Появление авторитарного "дракона" в Украине невозможно – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с лекцией в Стэнфордском университете. Фото: president.gov.ua

В Украине невозможен авторитарный режим, ведь существует сильное гражданское общество, которое этого не допустит, заявил Президент Владимир Зеленский в ходе общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", стать "драконом", Глава государства сказал: "Что касается "убить дракона", то я Президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. – Ред.) ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут".

Владимир Зеленский отметил фильм "Убить дракона" режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

"Мы читали сигналы Российской Федерации – якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", – подчеркнул президент.

Как проходила встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

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Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

от разговора с американским коллегой Джо Байденом. Также напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: