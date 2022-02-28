Пойман мэр Купянска, сдавший город оккупантам

Мэр Купянска оказался предателем/Фото: коллаж: "Сегодня"
Задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина 24".
Поймали самого мэра вместе с силовыми руководителями города, они уже находятся на территории свободной Украины.
Мацегору обвиняют в том, что он сдал город российским оккупантам.
Что произошло
По данным прокуратуры, 27 февраля купянский городской голова предложил командованию Вооруженных сил России предоставить поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, топливом и едой.
Вскоре Мацегора отрекся от российской власти, заявив что предыдущий его ролик должен был помочь избежать кровопролития в городе, в котором почему-то даже нет территориальной обороны.
28 февраля городской голова получил подозрение о госизмене.
"Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органам государственно власти Украины", – говорится в заявлении генпрокурора.
Обстановка 28 февраля
На Бровары под Киевом вечером 28 февраля российские военные совершили авианалет. В результате ранено минимум 6 человек.
В Харьковской области сбили вертолет оккупантов с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.
Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта по состоянию на 6:00 утра 28 февраля:
- самолеты – 29;
- вертолеты – 29;
- танки – 191;
- боевые бронированные машины – 816;
- пушки – 74;
- ЗРК "Бук" – 1;
- "Град" – 21;
- автомобильная техника – 291;
- цистерны – 60;
- БПЛА ОТР – 3;
- корабли/катера – 2;
- средства ПВО – 5;
- личный состав – ориентировочно 5300.