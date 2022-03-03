Пожар на нефтебазе в Чернигове — загорелись резервуары с дизельным топливом (фото, видео)

Пожар на территории ГП «Комбинат Астра» / Коллаж "Сегодня"

На территории ГП "Комбинат Астра" в Чернигове загорелись резервуары с дизельным горючим. Общий объем цистерн с дизтопливом составляет 5 тыс. м куб.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Возгорание произошло в результате попадания в нефтебазу вражеского снаряда. Обстрел зафиксировали примерно в 08:10 утра.

На видео, которым поделились работники ГСЧС с корреспондентом "Украина 24", видно, как пламя охватило территорию нефтебазы. Около 25 спасателей и 9 единиц техники привлечено к ликвидации огня.

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Также, судя по фото, рядом с объектом находится лесопосадка. Огнеборцы также препятствуют распространению пламени на зеленые насаждения.

Пожар на нефтебазе в Чернигове / Фото ГСЧС

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Пожар на нефтебазе в Чернигове / Фото ГСЧС

Пожар на нефтебазе в Чернигове / Фото ГСЧС

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.