Пожар на Запорожской АЭС: ядерное облако накроет и Россию

Взрыв от ЗАЭС накроет Ростов и Краснодар. Коллаж "Сегодня"

Взрыв на самой большой атомной станции в Европе не пройдет бесследно для России. Значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.

Об этом в эфире единого новостного марафона сообщил глава комитета ВР по вопросам экологии, нардеп Олег Бондаренко. Он обратился к россиянам.

Реклама

"Ваше руководство, господин Путин, абсолютно сумасшедшие. То, что он сейчас делает, это геноцид не только Европы, но и геноцид России. Исходя из розы ветров, которая сейчас существует, ядерное облако накроет Кубань, Краснодарский край, Ростовскую область, Западный Кавказ и Северный Кавказ. Крым не ваш, вам его не жалко, но его тоже накроет. Взрыв, который может произойти, будет сравним по величине со взрывом Ростовской АЭС и Курской АЭС вместе взятых. Остановите свое руководство любой ценой, не допустите геноцида", – призвал Бондаренко.

Пожар на Запорожской АЭС

3 марта российские войска снова пытались захватить Запорожскую АЭС, в Энергодаре началась стрельба.

В ночь на 4 марта на станции начался пожар.

Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются.

Реклама

Зеленский выступил со срочным сообщением из-за обстрела Запорожской АЭС и провел телефонные разговоры со многими мировыми лидерами, в том числе с президентом США.

Реакторы в опасности из-за того, что невозможно приступить к тушению пожара – оккупанты продолжают обстрелы.

Взрыв на самой большой атомной станции в Европе не пройдет бесследно для России. Значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.

Реклама

По состоянию на 4:00 утра 4 марта стрельба на Запорожской АЭС приостановлена, но ситуация все еще критическая. На территории станции есть пострадавшие, но получить медицинскую помощь они не могут.