Позиции Украины в переговорах с РФ сильнее — Кулеба назвал три аргумента

Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" рассказал, какие вещи делают более сильной позицию Украины в переговорах с РФ. По его словам, их три.

"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься. В этом Россия оказалась отчасти правой, потому что действительно никто за нас не воюет. Мы и не рассчитывали", — сказал он.

При этом министр отметил, что Запад все равно оказывает большую помощь Украине.

Реклама

"Но при этом она ошиблась, потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически", — заявил он.

Кроме того, Россия полностью просчиталась в том, что украинцы не будут сопротивляться, считает Кулеба. Напротив, Украина оказывает ожесточенное сопротивление врагу.

"Сейчас наши главные аргументы на переговорах – это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против РФ. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию более сильной в переговорах", — подчеркнул министр.

Война в Украине 18 марта