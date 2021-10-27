Права только за взятку. Автошколу в Запорожье разоблачили на вымогательстве

В Запорожье разоблачили схему вымогательства в автошколе. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Запорожье полиция разоблачила на вымогательстве работников автошколы. Они требовали деньги за то, чтобы сдать практический экзамен по вождению.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Суть схемы
Слушатели автошколы могли рассчитывать на успешную сдачу экзамена по вождению авто только при условии предоставления взятки.
Инструкторы автошколы перед началом экзамена направляли экзаменующих к администратору заведения, которое открыто отмечало, что беспроблемная сдача возможна только при оплате 6 000 гривен. По факту без взятки было невозможно сдать вождение.
Участники
Правоохранители уже задержали одну из участниц коррупционной схемы – 33-летнего администратора учебного заведения. Также проверяют причастность сотрудников сервисных центров.
Во время санкционированных обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, служебная документация, банковские карточки и 21 комплект документов с анкетами слушателей автошколы, к которым были прикреплены деньги.
Сейчас правоохранители готовят объявление о подозрении фигурантке, задержанной в процессуальном порядке.
Правоохранители провели ряд обысков. Фото: полиция
В Украине хотят лишать прав за превышение скорости
Речь идет о нарушении скоростного режима в населенных пунктах. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали.
В документе прописаны предложения:
- За превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
- За превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.
Ранее мы писали:
- Автошколу, где училась Елена Зайцева, закрыли. Четыре года назад она устроила смертельную ДТП, в которой погибли шесть человек.
- В Департамент патрульной полиции прислали деньги в конверте. Полиция опубликовала фото и рассказала, от кого получили деньги.