Права только за взятку. Автошколу в Запорожье разоблачили на вымогательстве

В Запорожье разоблачили схему вымогательства в автошколе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье полиция разоблачила на вымогательстве работников автошколы. Они требовали деньги за то, чтобы сдать практический экзамен по вождению.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Суть схемы

Слушатели автошколы могли рассчитывать на успешную сдачу экзамена по вождению авто только при условии предоставления взятки.

Инструкторы автошколы перед началом экзамена направляли экзаменующих к администратору заведения, которое открыто отмечало, что беспроблемная сдача возможна только при оплате 6 000 гривен. По факту без взятки было невозможно сдать вождение.

Участники

Правоохранители уже задержали одну из участниц коррупционной схемы – 33-летнего администратора учебного заведения. Также проверяют причастность сотрудников сервисных центров.

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Во время санкционированных обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, служебная документация, банковские карточки и 21 комплект документов с анкетами слушателей автошколы, к которым были прикреплены деньги.

Сейчас правоохранители готовят объявление о подозрении фигурантке, задержанной в процессуальном порядке.

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Правоохранители провели ряд обысков. Фото: полиция

В Украине хотят лишать прав за превышение скорости

Речь идет о нарушении скоростного режима в населенных пунктах. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали.

В документе прописаны предложения:

За превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

За превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

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