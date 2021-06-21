Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

В столице Украины в выходной понедельник, 21 июня, пройдет Праздник футбола, а Евросоюз намерен официально обнародовать новые санкции против Беларуси.
Украина
В Украине выходной день.
Киев
- 17:00 – Праздник футбола на Спортивной площади Киева.
- 19:00 – трансляция на большом экране футбольного матча Украина – Австрия в рамках группового этапа Чемпионата Европы 2020. Для зрителей предусмотрены фудкорт, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу (Спортивная площадь).
Затока, Одесская область
- Благотворительная акция по предоставлению в пользование автоматического внешнего дефибриллятора Zoll AED Plus для базы "Возрождение" и прилегающих баз отдыха для создания линии безопасности отдыха в Украине (база "Возрождение, Будацкая коса, имущественный комлекс № 61).
За рубежом
Евросоюз
- В официальном журнале ЕС опубликуют новые ограничительные меры (санкции) в отношении Беларуси, связанные с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
- Заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Беларуси, Ираку и Латинской Америке.
Китай
- Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.
- Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange) начнет торги опционами на нефть.
США
- Министерство обороны США проведет испытание системы противоракетной обороны наземного базирования в районе Тихого океана.
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