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Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

21 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 21 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В столице Украины в выходной понедельник, 21 июня, пройдет Праздник футбола, а Евросоюз намерен официально обнародовать новые санкции против Беларуси.

Украина

В Украине выходной день.

Киев

Затока, Одесская область

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За рубежом

Евросоюз

Китай

США

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