Праздновали с "паленкой". Вблизи Одессы гуляния военных закончились смертью

В результате погиб один военный. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области 30 декабря, прямо перед Новым годом, от алкоголя умер военнослужащий и еще один попал в больницу. Инцидент произошел в поселке Радостное Беляевского района.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Реклама

По его данным, военные начали праздновать раньше времени и употребляли алкоголь сомнительного происхождения.

"Вояки решили начать праздновать Новый год раньше времени и устроили просто адский бухач самой ху*вой паленкой. Как результат – один уехал в больницу с алкогольным отравлением, а второй захлебнулся собственной блевотиной и умер", – пишет Telegram-канал.

Согласно документу, который распространили в сети, погибший военный был 1998 года рождения (ему было 23 года). Второй участник пьянки попал в военный госпиталь Одессы.

Реклама

​

Что нам удалось узнать

В полиции Одесской области корреспонденту "Сегодня" ответили, что не подтверждают, но и не опровергают этого. При этом добавили, что информация требует уточнения.

В то же время в военном госпитали сказали, что также "не опровергают и не подтверждают, потому как информация о пациентах закрыта".

Реклама

Ранее мы писали: