Предательницу Поклонскую заметили на Херсонщине – на нее объявили сафари (фото)

Наталья Поклонская приехала воевать в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня
"Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская замечена в Херсонской области. Она ездит туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По словам нардепа, пока соучастники Поклонской срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, она "лепит из себя великого филантропа".
"Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.
Он добавил, что России нет до нее дела, поскольку перед выездом в Украину ей, вероятно, "наплели о гарантиях безопасности".
"Но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", – отметил нардеп.
Наталья Поклонская в Херсонской области. Фото: Алексей Гончаренко
Поклонская и оккупация Крыма
- До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы РФ.
- В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.
- 15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.
- В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде. Однако в январе, спустя три месяца, стало известно, что она так и не вступила в должность. По ее словам, она не приступила к работе и не уехала в африканскую страну потому, что у нее изменились личные обстоятельства.