Уже нашли след ФСБ: Bellingcat взялись за расследование гибели Шишова

Западное издание Bellingcat проведет свое расследование смерти в Киеве Виталия Шишова / Коллаж "Сегодня"

Западное издание журналистских расследований Bellingcat проведет свое расследование факта смерти в Киеве лидера общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" руководитель отдела Bellingcat Христо Грозев.

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"Здесь нельзя не рассмотреть пару совпадений... Во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, пока у нас нет полной картины. То, что здесь дает нам больше, чем просто ощущение, говорит, что, скорее всего, это спецоперация", – отметил Христо Грозев.

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Представитель Bellingcat рассказал, что их команда уже работает над первой полученной информацией. Среди прочего в распоряжении журналистов уже есть данные, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ, которые интегрировались в среду оппозиционных белорусских групп в Украине.

"Конечно, это может быть случайность. Но в данный момент мы слышим эту новость. Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно этого убийства. Если это убийство", – сказал Грозев.

Издание Bellingcat не впервые занимается независимым расследованием происходящего на территории Украины. Например, в июне этого года они предоставили свои выводы по поводу того, что существуют доказательства причастности России к трагедии со сбитым самолетом MH17.

А в мае этого года сделали вывод, что к взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах с высокой долей вероятности причастно российское ГРУ.