Представитель ООН приехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

Представитель ООН рассказала о планах по Мариуполю / Фото: Коллаж: Сегодня

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что отправляется в Запорожье, чтобы принять участие в подготовке эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом она написала в Twitter.

"Антониу Гуттериш (генеральный секретарь ООН. — Ред.) прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе выезжаю в Запорожье для подготовки к обнадеживающей эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", — написала она.

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Ранее стало известно, что Гуттериш посетил Бородянку Киевской области, которая была под оккупацией российских войск. Он высказал уверенность, что война в XXI веке недопустима.

Блокада Мариуполя

Ключевой промышленный центр и порт на Азовском море окружен со всех сторон войсками российских фашистов. Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что в данный момент прорыв сил ЗСУ к городу невозможен. Несмотря на полную блокаду, Мариуполь не сдается. В обороне города участвует полк "Азов".

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Российские оккупанты препятствуют эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Эвакуационный транспорт, который двигается по гуманитарным коридорам, регулярно подвергается обстрелам.

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