Пресс-конференция Зеленского и заседание Арктического совета – анонсы СЕГОДНЯ

Анонсы событий 20 мая. Коллаж "Сегодня"
В Украине 20 мая пройдет большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского, посвященная двум годам его президенства, а в Исландии запланировано заседание Арктического совета.
Украина
- 12:00 – большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского на территории ГП "Антонов". Трансляция: онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.
- 11:00 – акция "Йдемо питати Зеленського" под стенами ГП "Антонов", где будет проходить "большая пресс-конференция" (ул. Академика Туполева, 1).
- 9:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).
- 9:00 – брифинг "Презентация национального теста на цифровую грамотность для учителей". Организатор: Министерство цифровой трансформации Украины. В онлайн-формате будет представлен национальный тест на цифровую грамотность для учителей, который Министерство цифровой трансформации Украины запустит на портале "Дія.Цифрова освіта" ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".
- 11:00 – презентация мобильного приложения "Всеукраинская школа онлайн". Трансляция на Facebook-страницах: Минобразования, "Дія. Цифрова освіта", ВШО, "Освіторія".
- 11:00 – онлайн-заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Трансляция будет на сайте Нацсовета и странице в Facebook.
- 12:00 – национальный онлайн-урок для учащихся 7-9 классов на тему "Что такое парламент и как он влияет на мою жизнь?", организованный проектом ЕС-ПРООН по парламентской реформе совместно с Образовательным центром ВРУ.
- 16:00 – презентация международного культурно-социального проекта "Тайны Украины для тебя" в МИД Украины с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, глав дипломатических миссий иностранных государств и культурных деятелей. Проект сочетает истории о мастерах народных ремесел, интересных местах Украины, аутентичных рецептах украинской кухни и уникальных работах ручного производства (Михайловская пл., 1, подъезд №3).
- Международная конференция BLACK SEA GRAIN-2021, в ходе которой будет представлена эксклюзивная аналитика агрорынка от мировых экспертов, обсуждение глобальных макроэкономических и региональных тенденций. Трансляция и запись конференции, стенды и нетворкинг будут доступны на онлайн-платформе форума. Программа и регистрация на сайте (InterContinental Kyiv, ул. Большая Житомирская, 2A).
Верховная Рада
- 9:15 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в формате видеоконференции.
- 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
- 15:15 – рабочее совещание по практике применения государственной помощи по законодательству Европейского Союза с участием народных депутатов Украины – членов Комитета ВР по вопросам экономического развития, Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры и главы Антимонопольного комитета Украины (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).
- 15:30 – брифинг народного депутата Украины Юлии Овчинниковой, посвященный законопроекту "О территориях "Смарагдової мережі". В брифинге также примут участие представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (ул. Грушевского, 5, кулуары 3-го этажа).
- 16:00 – внеочередное пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
Суды
- 8:00 – подготовительное судебное заседание по делу завода "Краян" в Высшем антикоррупционном суде (пр. Победы, 41).
- 8:30 – подготовительное заседание по делу бывшего первого заместителя директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова и первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы в Высшем антикоррупционном суде.
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
- 10:00 – пленарное заседание Большой палаты Конституционного суда Украины: рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) некоторых статей Избирательного кодекса Украины. Трансляция на сайте КСУ (ул. Жилянская, 14).
- 12:00 – рассмотрение жалобы Александра Тупицкого на его увольнение с должности судьи КСУ в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.
- 12:30 – заседание по делу о нападении "титушек" на протестующих 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
- 14:00 – заседание по делу бывшего народного депутата Александра Онищенко в Высшем антикоррупционном суде.
Киев
- 9:00 – сбор крови для использования в лечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в рамках Недели безопасности дорожного движения (ул. Вячеслава Чорновола, 28/1).
- 12:00 – открытие Подольского районного РАГСа после реставрации. В отреставрированном здании пройдет первая церемония бракосочетания (ул. Борисоглебская, 6).
- 13:00 – онлайн-брифинг замглавы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовика, посвященный реализации программы "Велике будівництво" на территории Киевской области". Трансляция на странице облгосадминистрации в Facebook.
- 16:00 – пресс-тур по выставке "Олег Соколов: цвет, музыка, слово" в Национальном художественном музее Украины. В связи с реставрационными работами на фасаде здания попасть в музей можно через служебный вход, расположенный с тыльной стороны музея (обойти можно по улице Грушевского или по Музейному переулку).
- 18:00 – экскурсия по выставке "Чорнобиль. Подорож" от руководителя проекта Ярославы Гресь (пр. Академика Глушкова, 1, Центральный павильон ВДНХ).
Одесса
- 14:30 – заседание по делу Сергея Стерненко в Одесском апелляционном суде.
Львов
- 17:00 – пресс-тур во Львовскую исправительную колонию №48 при участии заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой и представителей Фонда государственного имущества. Сбор с 16:45 до 17:00 (ул. Хуторовка, 2, ворота со стороны ул. Боднарская, встреча у ворот на охране).
За рубежом
Рейкьявик, Исландия
- Министерское заседание Арктического совета.
Кангерлуссуак, Гренландия
- Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с премьером Гренландии Муте Борупом Эгеде.
Париж, Франция
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует данные об изменении ВВП стран, входящих в организацию, в первом квартале 2021 года.
Япония
- Япония обнародует данные о внешней торговле за апрель.
Виртуально
- 13:00 – виртуальный брифинг для прессы по COVID-19: информация о ситуации в Европейском регионе ВОЗ. Трансляция запланирована на страницах Европейского регионального бюро ВОЗ в Facebook и Twitter.
- 17:00 – официальный запуск EU for Integrity (Zoom) для поддержки стран Восточного партнерства в реформах и борьбе с коррупцией.
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