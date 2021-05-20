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Пресс-конференция Зеленского и заседание Арктического совета – анонсы СЕГОДНЯ

20 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 20 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Анонсы событий 20 мая. Коллаж "Сегодня"

В Украине 20 мая пройдет большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского, посвященная двум годам его президенства, а в Исландии запланировано заседание Арктического совета.

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