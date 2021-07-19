"Чрезвычайно результативный" – Никифоров рассказал подробности визита Зеленского в Батуми

Начало "Ассоциированного Трио" поддержало украинский, грузинский и молдавский народы на пути в Европу

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в понедельник, 19 июля.

"Грузия полностью поддержала Украину в недовольстве политикой безопасности из-за ситуации в Черном море и агрессией России, а также в стремлении Украины к европейской интеграции", – написал он.

Спикер главы государства добавил, что "чрезвычайно результативный" визит Владимира Зеленского вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем добавил весомых политических баллов грузинской власти, которая сейчас страдает от правительственного кризиса.

"Начало "Ассоциированного Трио" изрядно поддержало украинский, грузинский и молдавский народы на пути в Европу", – подчеркнул Никифоров.

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Кроме того, пресс-секретарь Зеленского отметил, что еще до прилета украинской делегации принимающая сторона, отпустила двух украинских яхтсменов.

"Украина боролась за их свободу с ноября 2020 года. Сейчас же ребят не только помиловали, но и сняли с них судимости. Это означает, что они смогут снова заниматься любимым делом", – сказал Никифоров.

Напомним, грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владельцем яхты оказался гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы Грузии и отправили под арест.

В свою очередь бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что Зеленский поднимал этот вопрос на встрече с президентом Грузии в июне, когда Саломе Зурабишвили была в Киеве с визитом.