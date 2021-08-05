Придумал "Путин – х**ло". Билецкий рассказал об одном из задержанных из "Нацкорпуса"

Глава Нацкорпуса рассказал, что задержанный по подозрению в рекете в Харьковской области Сергей Величко придумал известную кричалку о Путине

Один из задержанных при спецоперации СБУ по задержанию преступной группировки в Харьковской области, представитель "Нацкорпуса" Сергей Величко (позывной "Чили") является автором известной кричалки харьковских ультрас "Путин – х**ло".

Об этом заявил основатель полка "Азов", бывший нардеп и экс-нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в видеообращении в Telegram.

Билецкий утверждает, что Величко вовсе не участник преступной группировки и после того, как вернулся с войны на Донбассе, якобы "занимался молодежью и спортом".

"Этот лидер "преступной группировки" – это Сергей Величко псевдо "Чили" – один из лидеров украинского фанатского харьковского движения, участник активный киевского и харьковского майданов. Тот, кого заочно знает каждый украинец, потому что это тот самый парень, который придумал общенациональную кричалку "Путин – х**ло" – отметил глава "Нацкорпуса".

По словам Билецкого именно Величко собрал харьковских ультрас, которые в марте-апреля 2014 года "противостояли харьковской русской весне".

Кроме того, Сергей Величко также участвовал в войне с Россией на Донбассе и был в разведке.

5 августа Служба безопасности в Харьковской области разоблачила деятельность мощной преступной группировки. Во время спецоперации были задержаны почти 50 человек, изъято оружие и боеприпасы. Как оказалось – облаву спецназ устроил на представителей "Нацкорпуса".

В спецслужбе заявили, что задержанные занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно. Более того, преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Мы также писали, что в Киеве компания избила мужчину, а потом один из парней угрожал Нацкорпусом, ножом и пистолетом.

А в декабре прошлого года в Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета. Они выступили против назначения главы совета.