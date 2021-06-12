Придумайте свое – Украина потроллила МИД РФ из-за украденной идеи ролика

В ответ на публикацию украинский МИД посоветовал россиянам разработать собственный контент, а не заимствовать идеи у других стран

Министерство иностранных дел Украины оригинально потроллило Россию из-за украденной идеи видеоролика "What is Russia".

Соответствующий твит опубликован на странице ведомства в Twitter.

Сегодня Министерство иностранных дел РФ запустило в социальных сетях приуроченную к празднованию Дня России акцию "Россия – это".

"Что такое Россия? Вечный вопрос с бесконечными ответами. Приглашаем вас окунуться в ее волшебную атмосферу и природную красоту – ExploreRussia", – сказано в сообщении.

В ответ на публикацию МИД Украины посоветовал россиянам разработать собственный контент, а не заимствовать идеи у других стран.

"Вам лучше найти кого-нибудь, кто создаст аутентичный контент. Оригинальное видео "Что такое Украина" размещено 3 месяца назад", – написали в ведомстве.

О чем речь?

Идея флешмоба принадлежит украинскому фотографу Назару Дорошу. 10 марта он опубликовал у себя в Instagram видео "What is Ukraine?" и написал: "Давайте покажем всему миру, что такое Украина?".

На следующий день после публикации подобные видео начали появляться в Telegram-каналах. Украинцы делали свои, городские версии: What is Odessa, Poltava, Kharkov. А уже через короткое время аналогичные видео появились в других странах мира.

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Как сообщалось ранее, служба безопасности разместила возле российского консульства в Харькове билборд, напоминающий о героическом поступке украинских "киборгов". Таким образом спецслужба решила поздравить дипломатическое представительство с Днем России, который отмечают 12 июня.