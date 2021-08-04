Приковали к кровати и не давали мыться: адвокат заявил об издевательствах над Чаусом

Чауса из СИЗО СБУ сегодня должны отправить в Высший антикоррупционный суд, вот только состояние его здоровья неудовлетворительное

НАБУ таки удалось задержать судью Чауса/коллаж "Сегодня"

Адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец подтвердил, что его подзащитного после задержания в Феофании НАБУ передала в следственный изолятор СБУ. Также он заявляет, что к судье применялись пытки. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Над ним просто издевались там 50 дней. Я считаю, что он находился у украинских спецслужб. Он был прикован к кровати 50 дней. Около месяца ему даже не давали мыться. Постоянно включали и выключали свет. Это только немного о том, что с ним делали", – заявил Кравец.

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Сейчас Чаус находится в СИЗО Службы безопасности Украины и ему готовятся избирать сегодня в Высшем антикоррупционном суде меру пресечения в 14:00.

"Вчера поздно вечером НАБУ передала Службе безопасности Украины Чауса. Его отвезли в следственный изолятор СБУ – он там находится. Я так понимаю, его на 14:00 будут отправлять в Высший антикоррупционный суд. Что касается его самочувствия, то я считаю, что ему еще требуется медицинское обследование и медицинское вмешательство", – сказал адвокат.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

В то же время адвокат Ростислав Кравец обратился к Офису генпрокурора с ходатайством об изменении подследственности дела – у НАБУ могут забрать дело Чауса.

В ОГП отмечали, что Чаус имеет два статуса: в НАБУ он проходит подозреваемым в уголовном деле о взяточничестве, а в СБУ – потерпевшим из-за его похищения. Различные процессуальные статусы Чауса в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств, заявили в прокуратуре.