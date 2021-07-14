Принят второй закон судебной реформы: что ждет Высший совет правосудия

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5608 из "пакета судебной реформы" относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Создание Этического совета

Новым законом создается Этический совет, в который войдут шесть человек. Он будет помогать проверять кандидатов в Высший совет правосудия и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В него войдут трое судей или судей в отставке (по предложению Совета судей) и три международных эксперта. Последующие составы Этического совета будут формироваться из трех судей (судей в отставке) и по одному члену от Совета прокуроров, Совета адвокатов и от Национальной академии правовых наук.

Члены Совета должны успешно пройти квалификационное оценивание и иметь:

безупречную деловую репутацию;

высокие профессиональные и моральные качества;

общественный авторитет, соответствующие критериям профессиональной этики и добродетели;

опыт работы не менее 15 лет по осуществлению судопроизводства или адвокатской или прокурорской деятельности, или научной деятельности в области права.

Этический совет считается полномочным в случае утверждения в его составе не менее четырех членов.

Реклама

Решающее слово будет за международными экспертами

Решение Этического совета будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов совета.

Депутаты приняли также поправку к закону, которая предоставляет международным экспертам решающую роль в принятии решений Совета. Для принятия решения необходимо, чтобы его поддержали два международных эксперта. Если голоса разделятся пополам, проводится повторное голосование. Если снова паритет – преимущество будет у решения, которое поддержали международные эксперты.

Создается Служба дисциплинарных инспекторов

Инспекторы будут действовать независимо от Высшего совета правосудия, вот только руководить ими будет представитель ВСП. Членами службы по итогам конкурсов будут люди, имеющие высшее юридическое образование и стаж в сфере права не менее 15 лет, из которых не менее 8 лет — на должностях судьи, прокурора или адвоката.

Дисциплинарные инспекторы должны будут проводить предварительную проверку дисциплинарных жалоб, анализировать материалы дисциплинарных дел, собирать информацию, документы, готовить проекты постановлений и решений дисциплинарной палаты и ВСП в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе – речь о законе о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.