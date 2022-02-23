Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня – кого заберут на службу

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В Украине в среду, 23 февраля, начинается призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины. Максимальный срок службы – один год.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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Кого заберут на службу?

В ВСУ отметили, что призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт.

Компания, где в это время работал резервист, обязана сохранить его рабочее место и среднемесячную зарплату.

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Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части, по телефонному звонку или получив повестку. Если мужчина по определенным причинам не может быть призван, ему нужно лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Кто такие резервисты первой очереди оперативного резерва?

Это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период.

По своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья они пригодны к службе в военном резерве и получили определенную военную учетную специальность.