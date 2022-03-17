Призывал к насилию против оккупантов: в России начали шить дело Гордону

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона из-за публичных призывов к насилию в отношении российских военных.

Как сообщает пресс-служба СКР, 16 марта на телеканале "Украина 24" Гордон "призывал к насилию в отношении российских властей и военных".

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Также отмечается, что Гордон "призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации".

"В ходе процессуальной проверки следствие проведет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по изложенным фактам. По результатам процессуальной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявили в СКР.

Как фиксировать военные преступления РФ

В Украине собирают доказательства преступлений оккупанта. Для этого создали сайт "Доказ". Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

Проект реализован Минцифры совместно с Офисом президента Украины, Министерством юстиции, Офисом генерального прокурора, Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.

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Как представить доказательство?

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