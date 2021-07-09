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Продолжение суда по Медведчуку и забастовка во Франции – анонсы СЕГОДНЯ

9 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Суду по мере пресечения Медведчуку так и не удалось вчера вынести решение, а в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" снова бастуют – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 9 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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