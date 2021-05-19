Проект "Стена" готов на 51% – Госпогранслужба

Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-19 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн

Проект "Стена" готов на 51,4%

Государственная пограничная служба выполнила работы по строительству проекта "Стена" на границе с Россией на 51,4%.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch ссылаясь на ответ ведомства.

"Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-19 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн.

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"И это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015-2016 годов имели безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли", – добавили в организации.

В Администрации Государственной пограничной службы не ответили на запрос, почему были допущены потери из бюджета.

Идея создания инженерно-технических заграждений на границе с РФ появилась еще в 2014 году, во времена премьерства Арсения Яценюка. Сейчас проект "Стена", он же "Европейский вал", предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов на границе с Россией. Общая протяженность ограждения составит более 2 тыс. км.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что "Стена" на границе должна быть достроена, несмотря на беснования России и пригретых ею предателей – этот проект разрушает кремлевскую пропаганду о "русском мире".