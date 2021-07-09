Украинцев ждет адский день: прогноз погоды на 9 июля (карта)

Сухо и ясно наконец будет в южных областях и в Крыму, на побережьях Азовского и Черного морей обещают выше 30 градусов

В Украине в пятницу, 9 июля, впервые за долгое время нигде не обещают ни дождей, ни гроз. В то же время на всей территории страны воцарится настоящая жара – самая низкая температура будет 29 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве и других северных областях в последний рабочий день недели столбик градусника будет доходить до 33 градусов в тени.

Не менее жарко будет и на востоке Украины, там также температура будет не ниже 31 градуса.

В центре также обещают жару, в Черкассах и Кропивницком – 30-32 градуса.

Солнечно и жарко по-прежнему будет и на западе – в среднем около 32 градусов. Как обычно, самое жаркое – Закарпатье – тамдо 33 градусов.

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Сухо и ясно наконец будет и в южных областях и в Крыму, на побережьях Азовского и Черного морей обещают температуру 29-31 градус.

Напомним, по данным синоптиков, антициклон вытеснил дожди из Украины ненадолго – с понедельника снова всю Украину начнет заливать. В то же время будет очень жарко, а на востоке под 35 градусов.

Как мы сообщали, недавно сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

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