Ливни, грозы и жара: прогноз погоды на 2 июля (карта)

Восток в пятницу разделится по дождевому признаку – в Харькове и Луганске обещают грозы, а в остальной части региона будет сухо и солнечно

Украинские города и села в пятницу, 2 июля, продолжит заливать грозовыми дождями и сохранится довольно жаркая погода. Сухо будет только в шести областях.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве и области синоптики обещают температуру от 26 до 28 градусов и уже привычные грозы. Будет грохотать и жарить и в других северных областях – в Черниговской и Сумской в пятницу прогнозируют до +29.

Продолжит заливать и центр Украины, при этом там будет еще жарче – от 28 до 31 градуса.

На западе продолжатся уже привычные грозы, но там хотя бы будет не так жарко – 24-26 градусов.

Восток в пятницу разделится по дождевому признаку – в Харькове и Луганске обещают грозы, а в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области будет сухо и солнечно. Температура на востоке приблизительно одинаковая – 29-31 градус.

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На юге будет жарко и сухо кругом, кроме Одессы, – там обещают дождь и до +28 градусов. В Херсонской, Николаевской областях и в Крыму 2 июля – от 29 до 31 градуса.

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