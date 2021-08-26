На севере холодает, а на востоке – жара: прогноз погоды на 26 августа (карта)

На Киевщине будет прохладно и мокро, а на Харьковщине можно загорать / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг продолжат лить грозы в центре, на севере еще похолодает, на востоке снова будет жара, а к югу подбираются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 26 августа станет еще прохладнее, температура опустится до 18-20 градусов. При этом снова обещают грозы.

Погода в регионах

В четверг грозы останутся на севере и центре страны, но также захватят и Винницкую область. И если на западе и севере все время холодает, то на востоке по-прежнему жарко.

На севере прогнозируют 20-22 градуса в Черниговской области и 22-24 – в Сумской, а в Житомирской и Киевской будет и ниже 20 градусов. И в каждой из них обещают грозы.

прогнозируют 20-22 градуса в Черниговской области и 22-24 – в Сумской, а в Житомирской и Киевской будет и ниже 20 градусов. И в каждой из них обещают грозы. На западе осадков сегодня не будет, кроме самой близкой к центру Винницкой области, кроме того в этом регионе на пару градусов потеплеет до 19-21 градуса.

осадков сегодня не будет, кроме самой близкой к центру Винницкой области, кроме того в этом регионе на пару градусов потеплеет до 19-21 градуса. В центре 26 августа обещают грозы, температура в этом регионе будет в среднем 25-27 градусов, в Черкассах попрохладнее – до 21-23.

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На востоке сегодня переменная облачность и по-прежнему в основном сухо, небольшой дождь обещают только в Запорожской области. Температура в Луганской и Харьковской областях – 28-30 градусов, а в Донецкой и Запорожской – 26-28 градусов.

сегодня переменная облачность и по-прежнему в основном сухо, небольшой дождь обещают только в Запорожской области. Температура в Луганской и Харьковской областях – 28-30 градусов, а в Донецкой и Запорожской – 26-28 градусов. На юге 26 августа температура в Николаеве, Херсоне и оккупированном Крыму около 27-29 градусов, а в Одессе – 25-27 и грозы.

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